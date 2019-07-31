У ряда сотрудников московского метро появились специальные нагрудные значки

У ряда сотрудников Московского метрополитена появились специальные нагрудные значки, сообщает сайт «Москва 24».

У представителей Центра обеспечения мобильности пассажиров можно увидеть значки с надписями «Забочусь о вас» и «Буду рядом всю поездку», у работников стоек «Живое общение» — «Я могу найти выход!» и «Кто, если не я?».

«Главная цель работы каждого сотрудника — помощь пассажиру. Эти значки подчеркнут открытость метрополитена и его ориентированность на потребности пассажиров», — цитирует пресс-службу транспортного предприятия портал мэра и правительства.

Ранее Nation News сообщал, что в Санкт-Петербурге планируют обновить 800 вагонов метро за семь лет.