В порту Ростова-на-Дону задержали судно из-за долгов перед экипажем

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В порту Ростова-на-Дону задержали теплоход Vostok под флагом Того после жалоб членов экипажа на невыплату зарплаты в размере более $71 тыс. Об этом заявили в Российском профессиональном союзе моряков.
В порту Ростова-на-Дону задержали судно из-за долгов перед экипажем
  • © Александр Поготов
  • РИА Новости

«Члены экипажа судна Vostok (флаг Того) бьют тревогу: компания Blackmed Maritime Ltd. не выплачивает заработную плату. На сегодняшний день долг составляет более $71 тыс.», — говорится в сообщении.

Как заявили члены команды, судовладелец «практически не производил выплат с января 2019 года». По их словам, деньги были переведены только за апрель.

Экипаж состоит из 11 человек, включая 10 россиян и одну гражданку Украины. Отмечается, что с 20 июня судно стоит в порту Ростова-на-Дону.

«По информации инспектора Международной федерации транспортников в Новороссийске Ольги Ананьиной, государственный портовый контроль уже задержал судно Vostok», — сообщили в профсоюзе.

В мае RostovGazeta.ru передавала, что в Россию вернулись шесть моряков с задержанного в Стамбуле судна Streamline.

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