В Крыму вынесли приговор по делу об убийстве трёх человек

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Верховный суд Республики Крым вынес приговор по делу об убийстве трёх человек, сообщает «Крыминформ».
В Крыму вынесли приговор по делу об убийстве трёх человек
  • РИА Новости

Обвиняемый — бывший сотрудник УФСИН Павел Самар.

«Назначено наказание в виде лишения свободы пожизненно. Удовлетворены гражданские иски», — заявили в суде.

Самар будет отбывать наказание в исправительной колонии особого режима.

Семья Ларьковых пропала в районе Феодосии в феврале 2018 года. Тела супругов и их четырёхлетней дочери были найдены в салоне автомобиля на дне залива в районе Керчи.

По версии следователей, обвиняемый разместил в интернете фейковое объявление о продаже машины, которую хотели купить Ларьковы.

В марте 2018 года интернет-издание argumenti.ru сообщало, что подозреваемому в убийстве семьи в Крыму предъявлено обвинение.

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