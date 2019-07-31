Власти Екатеринбурга рассказали о реконструкции больницы скорой помощи

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский рассказал о реконструкции больницы скорой помощи в Зелёной роще, сообщает URA.RU.

«Реконструкция объекта — это порядка 1—1,5 млрд рублей. Сейчас коллеги из области ищут инвестора, кто бы мог это здание привести в соответствие», — заявил он на встрече с журналистами.

Как напомнил Высокинский, больница — объект культурного наследия. Её намерены восстановить с сохранением первоначального облика.

Ранее портал Nation News сообщал, что в Москве отреставрируют здание поликлиники 1920-х годов.