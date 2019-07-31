В акватории Чёрного моря в Крыму обезвредили фугасную авиабомбу

В акватории Чёрного моря у села Штормового обезвредили фугасную авиабомбу, передаёт «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Крыму.

Сообщение об обнаружении взрывоопасного предмета поступило в службу спасения от отдыхающего.

На место прибыли сотрудники морского и специализированного отрядов ведомства. Они идентифицировали боеприпас как ФАБ-100. Работа специалистов подводного разминирования осложнялась из-за волнения моря.

Пляж был оцеплен в радиусе 700 метров. Авиабомбу обезвредили на месте обнаружения.

После подрыва водолазы обследовали акваторию на наличие других взрывоопасных предметов.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининграде обезвредили боеприпас времён Великой Отечественной войны.