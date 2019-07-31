В акватории Чёрного моря в Крыму обезвредили фугасную авиабомбу
- © РИА Новости
Сообщение об обнаружении взрывоопасного предмета поступило в службу спасения от отдыхающего.
На место прибыли сотрудники морского и специализированного отрядов ведомства. Они идентифицировали боеприпас как ФАБ-100. Работа специалистов подводного разминирования осложнялась из-за волнения моря.
Пляж был оцеплен в радиусе 700 метров. Авиабомбу обезвредили на месте обнаружения.
После подрыва водолазы обследовали акваторию на наличие других взрывоопасных предметов.
Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининграде обезвредили боеприпас времён Великой Отечественной войны.