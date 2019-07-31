В акватории Чёрного моря в Крыму обезвредили фугасную авиабомбу

Короткая ссылка
В акватории Чёрного моря у села Штормового обезвредили фугасную авиабомбу, передаёт «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Крыму.
В акватории Чёрного моря в Крыму обезвредили фугасную авиабомбу
  • © РИА Новости

Сообщение об обнаружении взрывоопасного предмета поступило в службу спасения от отдыхающего.

На место прибыли сотрудники морского и специализированного отрядов ведомства. Они идентифицировали боеприпас как ФАБ-100. Работа специалистов подводного разминирования осложнялась из-за волнения моря.

Пляж был оцеплен в радиусе 700 метров. Авиабомбу обезвредили на месте обнаружения.

После подрыва водолазы обследовали акваторию на наличие других взрывоопасных предметов.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининграде обезвредили боеприпас времён Великой Отечественной войны.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить