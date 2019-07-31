Юрист прокомментировал инструкции волонтёрам Навального на митингах

Владимир Ботнев, доктор юридических наук, декан факультета государственного и муниципального управления Института государственной службы и управления РАНХиГС, прокомментировал организацию несогласованных акций, о которых в интервью RT рассказал бывший волонтёр из команды Алексея Навального Пётр Проскуркин.

Экс-волонтёр рассказал об участии в несогласованных акциях и о том, как охранял Навального во время митингов.

По его словам, в штабе сказали, что они «должны взять людей, волонтёров, вместе с ними выстроиться в ряд и перенаправлять людей, типа здесь митинга не будет, митинг отменяется, все идём на Тверскую».

«Они действовали умышленно, перенаправляли людей в несанкционированные места, понимая, что в другом месте митинг будет менее эффективен. Понятно, что на Тверской, в отличие от Сахарова, будет больший резонанс. Но они, согласно административному кодексу, отвечают за это как организаторы незаконного митинга. За это грозит либо штраф, либо административный арест до 30 суток. Они виноваты по административному кодексу, им грозит наказание. Ни о какой моральной стороне вопроса наверняка говорить не приходится», — сказал RT Ботнев.

На вопрос, просили ли их предупредить людей о том, что на Тверской проходит несогласованный митинг, Проскуркин ответил: «Нет».

Подробнее — в материале RT.