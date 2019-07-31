Кабмин выделит 10 млрд рублей на машины скорой помощи и школьные автобусы

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Правительство выделит 10 млрд рублей на закупку почти 3,5 тыс. машин скорой помощи и автобусов, сообщил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Кабмин выделит 10 млрд рублей на машины скорой помощи и школьные автобусы
  • © Наталья Селиверстова
  • РИА Новости

Об этом он заявил на заседании правительства.

«Сегодня распределим на эти цели из резервного фонда правительства 10 млрд рублей. Половина пойдёт на закупку не менее 1,2 тыс. автомобилей скорой медицинской помощи и столько же — на приобретение не менее 2,2 тыс. автобусов», — приводит РИА Новости слова Медведева.

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