Кабмин выделит 10 млрд рублей на машины скорой помощи и школьные автобусы

Правительство выделит 10 млрд рублей на закупку почти 3,5 тыс. машин скорой помощи и автобусов, сообщил премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Об этом он заявил на заседании правительства.

«Сегодня распределим на эти цели из резервного фонда правительства 10 млрд рублей. Половина пойдёт на закупку не менее 1,2 тыс. автомобилей скорой медицинской помощи и столько же — на приобретение не менее 2,2 тыс. автобусов», — приводит РИА Новости слова Медведева.

Ранее правительство России утвердило единые правила расчёта регионального прожиточного минимума для пенсионеров, от которого зависит размер дополнительных социальных надбавок.