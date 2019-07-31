Политолог оценил инструкции волонтёрам по охране Навального на митингах

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Политолог Александр Асафов прокомментировал инструкции по охране Алексея Навального от «демшизы», о которых в интервью RT рассказал бывший добровольный помощник в его команде Пётр Проскуркин.
Политолог оценил инструкции волонтёрам по охране Навального на митингах
  • © Евгений Одиноков
  • РИА Новости

«Он прекрасно понимает, с кем он общается, прекрасно умеет выстраивать дистанцию, разделяя фактически личное и бизнес. Если он держит на расстоянии даже своих сторонников, это значит, что он в свои идеи сам не верит. Оппозиционная «тусовочка», насколько можно судить из материалов, которые доступны в СМИ, работает по принципам коммерческих сект — все технологии и манипуляции соблюдены. Для человека это бизнес, он этим зарабатывает», — считает эксперт. 

По его словам, оппозиция привлекает молодых людей, «пользуясь их не очень большой информированностью о последствиях, которые могут наступить из-за такой деятельности». 

«Очевидно, что поскольку идеология оппозиции не очень убедительна для тех людей, которые хоть сколько-то разбираются в политике, а других сторонников у них практически нет, они сосредоточены на вербовке молодёжи, в том числе и людей совсем какого-то нежного возраста. Это делается сознательно, поскольку именно таким образом можно обеспечить быстрый набор массовости, именно такая задача стоит у оппозиции — показывать протестную массовость и давать это всё в медийную картинку, потому что именно так выглядят отчёты перед западными донаторами», — сказал политолог. 

Ранее бывший волонтёр из команды Алексея Навального рассказал об участии в несогласованных акциях и о том, как охранял его во время митингов.

Подробнее — в материале RT.

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