Бывший волонтёр рассказал, как охранял Навального от «демшизы» во время митингов

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Пётр Проскуркин, работавший волонтёром в команде Алексея Навального, в разговоре с RT рассказал, как охранял его во время митингов.
Бывший волонтёр рассказал, как охранял Навального от «демшизы» во время митингов
  • Reuters
  • © Shamil Zhumatov

«В марте 2017-го, когда в Москве проходила акция «Он вам не Димон» (26 марта. — RT), заранее велась подготовка касаемо безопасности Алексея Анатольевича. Безопасностью занимался тоже Николай Ляскин (был тогда координатором московского штаба. — RT). Он выбирал тех, кто посильней и покоренастей, кто сможет дать отпор. Всё это было обговорено заранее, за неделю, были даны точные инструкции насчёт того, чтобы к Навальному никого не подпускать», — рассказал Проскуркин.

По его словам, была дана инструкция не подпускать к Навальному «ни репортёров, ни других людей».

На вопрос, кому состоящие в охране должны были противодействовать, Проскуркин ответил: «Провокаторам, демшизе, как их называют, сумасшедшим людям, которые готовы на руках носить и боготворить Алексея Анатольевича».

Подробнее — в материале RT.

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