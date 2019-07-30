В Минтрансе заявили о стабилизации ситуации с багажом в Шереметьеве
- РИА Новости
«Глобально с точки зрения решения вопросов багажа Шереметьево исправилось. По состоянию уже на сегодня, где-то неделю назад они стабилизировали ситуацию», — приводит его слова РИА Новости.
Также он сообщил, что у Минтранса «не так давно были вопросы» относительно очередей на вход в аэропорт.
«Выясняли, спрашивали. Три автобуса больших с туристами приехало, около получаса коллеги стояли на входной контроль», — отметил министр.
По его словам, «такие локальные темы всё равно будут случаться».
Ранее в Шереметьеве сообщили, что очередь на вход в один из терминалов аэропорта возникла из-за большого потока одновременно прибывших пассажиров.