Николай Дроздов оценил список потенциально опасных пород собак

Телеведущий Николай Дроздов в беседе с Nation News прокомментировал подписание премьер-министром России Дмитрием Медведевым постановления, утверждающего перечень потенциально опасных пород собак.

«На мой взгляд, это целесообразное ограничение. Вообще, у нас и раньше было, что всех собак, кроме декоративных, нужно было водить на поводке или в наморднике. Правда, никто этого никогда не делал. Кроме случаев, когда сами хозяева не хотели, чтобы собака у них убежала», — заявил он.

По его мнению, люди и сами должны понимать опасность, если у них крупная собака.

Ранее президент Союза кинологических организаций России Владимир Уражевский в беседе с URA.RU оценил список потенциально опасных пород собак.