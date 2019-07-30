Николай Дроздов оценил список потенциально опасных пород собак

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Телеведущий Николай Дроздов в беседе с Nation News прокомментировал подписание премьер-министром России Дмитрием Медведевым постановления, утверждающего перечень потенциально опасных пород собак.
Николай Дроздов оценил список потенциально опасных пород собак
  • ©Dmitriy Vorontsov/Russian Look
  • globallookpress.com

«На мой взгляд, это целесообразное ограничение. Вообще, у нас и раньше было, что всех собак, кроме декоративных, нужно было водить на поводке или в наморднике. Правда, никто этого никогда не делал. Кроме случаев, когда сами хозяева не хотели, чтобы собака у них убежала», — заявил он.

По его мнению, люди и сами должны понимать опасность, если у них крупная собака.

Ранее президент Союза кинологических организаций России Владимир Уражевский в беседе с URA.RU оценил список потенциально опасных пород собак.

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