В России вступает в силу упрощённый порядок сделок с недвижимостью
- РИА Новости
Как отмечается, нотариальное удостоверение не потребуется при отчуждении или ипотеке долей на недвижимое имущество, если сделка проводится одновременно со всеми собственниками.
Таким образом, договор может быть заключён в простой письменной форме, если подписан всеми долевыми собственниками.
Эксперт Федеральной кадастровой палаты Надежда Лещенко отметила, что часто совладельцами являются близкие родственники, которым подтверждать законность сделки друг с другом ни к чему.
Ожидается, что нововведение позволит значительно снизить финансовую нагрузку на граждан и сделать процесс оборота недвижимости более доступным.
В январе «Известия» писали, что заключение сделок с недвижимостью могут массово перевести в режим онлайн.