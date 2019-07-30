В России вступает в силу упрощённый порядок сделок с недвижимостью

В России с 31 июля вступает в силу упрощённый порядок покупки и продажи недвижимости, пишет «Российская газета». В Росреестре пояснили, что теперь сделки с недвижимостью в долевой собственности не нужно будет удостоверять у нотариуса.

Как отмечается, нотариальное удостоверение не потребуется при отчуждении или ипотеке долей на недвижимое имущество, если сделка проводится одновременно со всеми собственниками.

Таким образом, договор может быть заключён в простой письменной форме, если подписан всеми долевыми собственниками.

Эксперт Федеральной кадастровой палаты Надежда Лещенко отметила, что часто совладельцами являются близкие родственники, которым подтверждать законность сделки друг с другом ни к чему.

Ожидается, что нововведение позволит значительно снизить финансовую нагрузку на граждан и сделать процесс оборота недвижимости более доступным.

В январе «Известия» писали, что заключение сделок с недвижимостью могут массово перевести в режим онлайн.