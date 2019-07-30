В Госдуме предложили создать Министерство водных ресурсов

Первый зампред комитета Госдумы по природным ресурсам Василий Власов (ЛДПР) предложил премьер-министру России Дмитрию Медведеву создать в стране Министерство водных ресурсов.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на письмо депутата.

Как отмечается, в настоящее время водные объекты находятся в зоне ответственности многих федеральных органов исполнительной власти. При этом многие полномочия этих органов дублируются, а также недостаточно чётко разграничены зоны ответственности.

«Прошу Вас распорядиться рассмотреть возможность создания министерства водных ресурсов», — сказано в письме.

В июне директор Лимнологического института Сибирского отделения РАН Андрей Федотов заявил, что в Байкале до предельных значений выросли концентрации бактерий, продуцирующих токсины.

В ходе выступления на Всероссийском водном конгрессе он сказал, что в скором времени воду из озера нельзя будет пить.

Председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов в беседе с Nation News прокомментировал сообщения о токсичной воде в Байкале.