В историческом центре Москвы отремонтируют фасады 22 зданий
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Работы стартовали на Остоженке и прилегающих к ней переулках.
Как заявили в Департаменте капремонта, фасады заметно обветшали. Специалисты уже приступили к очистке стен и цоколей от загрязнений, пыли, старых слоёв краски и вздувшейся штукатурки.
Планируется заделать трещины, выполнить шпатлёвку и грунтовку фасадов, привести в порядок оконные откосы и металлические отливы, передаёт сайт «Москва 24».
Ремонт фасадов всех 22 зданий должен быть завершён в сентябре.
«Улицы станут чище, опрятнее, будут выглядеть более ухоженными. Однако их исторический облик не изменится», — цитирует пресс-службу департамента портал мэра и правительства.
Ранее, как сообщал телеканал «360», в Московской области рассказали о планах по благоустройству на 2019 год.