В историческом центре Москвы отремонтируют фасады 22 зданий

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В историческом центре столицы планируют отремонтировать фасады 22 зданий, сообщает «Вечерняя Москва».
В историческом центре Москвы отремонтируют фасады 22 зданий
  • ©mos.ru

Работы стартовали на Остоженке и прилегающих к ней переулках.

Как заявили в Департаменте капремонта, фасады заметно обветшали. Специалисты уже приступили к очистке стен и цоколей от загрязнений, пыли, старых слоёв краски и вздувшейся штукатурки.

Планируется заделать трещины, выполнить шпатлёвку и грунтовку фасадов, привести в порядок оконные откосы и металлические отливы, передаёт сайт «Москва 24».

Ремонт фасадов всех 22 зданий должен быть завершён в сентябре.

«Улицы станут чище, опрятнее, будут выглядеть более ухоженными. Однако их исторический облик не изменится», — цитирует пресс-службу департамента портал мэра и правительства.

Ранее, как сообщал телеканал «360», в Московской области рассказали о планах по благоустройству на 2019 год.

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