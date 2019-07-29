В Крыму обезвредили два боеприпаса

Короткая ссылка
Спасатели в минувшие сутки обезвредили два боеприпаса в Ленинском районе, сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Крыму.
В Крыму обезвредили два боеприпаса
  • © 82.mchs.gov.ru

Информация об одном из взрывоопасных предметов поступила от местного жителя.

«Специалисты группы разминирования Керченского специального морского отряда идентифицировали предмет как осколочную авиабомбу весом 2,5 кг. При дальнейшем обследовании территории была найдена граната Ф-1», — заявили в ведомстве.

Оба боеприпаса были доставлены на специальный полигон, где их уничтожили с соблюдением всех мер безопасности.

Ранее интернет-издание «Янтарный край» сообщало, что в Калининграде обезвредили боеприпас времён Великой Отечественной войны.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить