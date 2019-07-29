В Крыму обезвредили два боеприпаса

Спасатели в минувшие сутки обезвредили два боеприпаса в Ленинском районе, сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Крыму.

Информация об одном из взрывоопасных предметов поступила от местного жителя.

«Специалисты группы разминирования Керченского специального морского отряда идентифицировали предмет как осколочную авиабомбу весом 2,5 кг. При дальнейшем обследовании территории была найдена граната Ф-1», — заявили в ведомстве.

Оба боеприпаса были доставлены на специальный полигон, где их уничтожили с соблюдением всех мер безопасности.

Ранее интернет-издание «Янтарный край» сообщало, что в Калининграде обезвредили боеприпас времён Великой Отечественной войны.