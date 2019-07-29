Назначен заместитель прокурора Свердловской области

Заместителем прокурора Свердловской области назначен старший советник юстиции Андрей Оборок, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

Своего заместителя коллегам представил глава ведомства Сергей Охлопков.

На новом посту Оборок будет отвечать за надзор за законностью исполнения уголовных наказаний, а также вопросы экстрадиции и ряд других.

Оборок — уроженец Курганской области. В 1996 году окончил Уральскую государственную юридическую академию, с 1995 года начал службу в органах прокуратуры.

Пост прокурора Кургана он занял в 2006 году, на работу в Челябинскую область перешёл в 2015-м. С 22 марта 2017 года работал заместителем прокурора Челябинской области.

В мае портал «Невские новости» сообщал, что назначен заместитель руководителя СУ СК России по Республике Коми. Им стал Кондратий Степанов.