Назначен заместитель прокурора Свердловской области
- © Прокуратура Челябинской области
Своего заместителя коллегам представил глава ведомства Сергей Охлопков.
На новом посту Оборок будет отвечать за надзор за законностью исполнения уголовных наказаний, а также вопросы экстрадиции и ряд других.
Оборок — уроженец Курганской области. В 1996 году окончил Уральскую государственную юридическую академию, с 1995 года начал службу в органах прокуратуры.
Пост прокурора Кургана он занял в 2006 году, на работу в Челябинскую область перешёл в 2015-м. С 22 марта 2017 года работал заместителем прокурора Челябинской области.
В мае портал «Невские новости» сообщал, что назначен заместитель руководителя СУ СК России по Республике Коми. Им стал Кондратий Степанов.