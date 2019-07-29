В Приморье завели дело по факту смерти мужчины в нелегальном реабилитационном центре

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В Приморском крае завели уголовное дело по факту смерти мужчины с алкогольной зависимостью в нелегальном реабилитационном центре, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на региональное СУ СК России.
В Приморье завели дело по факту смерти мужчины в нелегальном реабилитационном центре
  • РИА Новости

Статья — «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».

По версии следователей, в апреле 2019 года в учреждение обратился мужчина. В тот же день его поместили в центр, через несколько дней он умер.

Как оказалось, у учреждения не было лицензии на оказание медицинских услуг.

Расследование продолжается.

Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинске суд арестовал двух врачей по делу о смерти пациента.

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