В Приморье завели дело по факту смерти мужчины в нелегальном реабилитационном центре
- РИА Новости
Статья — «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».
По версии следователей, в апреле 2019 года в учреждение обратился мужчина. В тот же день его поместили в центр, через несколько дней он умер.
Как оказалось, у учреждения не было лицензии на оказание медицинских услуг.
Расследование продолжается.
Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинске суд арестовал двух врачей по делу о смерти пациента.