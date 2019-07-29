Эксперты рассказали о самых распространённых неприятностях с автомобилем

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Стали известны самые распространённые неприятности с автомобилем, которые случались летом. Об этом сообщает Newinform со ссылкой на сервис «Мэтр».
Эксперты рассказали о самых распространённых неприятностях с автомобилем
  • РИА Новости

Первое место в списке занимает эвакуация после ДТП или из-за серьёзной поломки.

В рейтинг также попали повреждение колёс, неожиданно опустевший топливный бак, сложности с системой охлаждения двигателя, нарушение кондиционирования салона.

Кроме того, назван человеческий фактор, когда, к примеру, после пикника на природе водитель обращается за помощью к трезвому автомобилисту.

Неприятности создаёт и внезапно севший аккумулятор.

Ранее URA.RU сообщало, что названы самые популярные иномарки в России за первые шесть месяцев 2019 года.

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