Эксперты заявили о снижении мирового авторынка на 6,6% за первые полгода

По итогам первых шести месяцев 2019 года реализация автомобилей в мире составила более 45 млн, что на 6,6% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2018-го.

Reuters

Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат» со ссылкой на данные консалтинговой компании LMC Automotive. «Очищенный от сезонности годовой уровень продаж, рассчитанный из результатов первого полугодия, составил 89 млн 930 тыс. машин», — рассказали эксперты. Лидером по продажам признан Китай, передаёт Newinform. За полгода продано 12 млн машин. В странах Западной Европы реализовано 8,7 млн автомобилей, в США — 8,4 млн, сообщает Nation News. Ранее сообщалось, что объём российского рынка подержанных легковых автомобилей с дизельным двигателем составил почти 120 тыс. единиц за пять месяцев 2019 года.