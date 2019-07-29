Эксперты заявили о снижении мирового авторынка на 6,6% за первые полгода

Короткая ссылка
По итогам первых шести месяцев 2019 года реализация автомобилей в мире составила более 45 млн, что на 6,6% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2018-го.
Эксперты заявили о снижении мирового авторынка на 6,6% за первые полгода
  • Reuters

Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат» со ссылкой на данные консалтинговой компании LMC Automotive.

«Очищенный от сезонности годовой уровень продаж, рассчитанный из результатов первого полугодия, составил 89 млн 930 тыс. машин», — рассказали эксперты.

Лидером по продажам признан Китай, передаёт Newinform. За полгода продано 12 млн машин.

В странах Западной Европы реализовано 8,7 млн автомобилей, в США — 8,4 млн, сообщает Nation News.

Ранее сообщалось, что объём российского рынка подержанных легковых автомобилей с дизельным двигателем составил почти 120 тыс. единиц за пять месяцев 2019 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить