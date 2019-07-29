«Росконтроль» отчитался о проверке зубных паст
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Исследовалась продукция брендов «Новый жемчуг», «Пародонтол», Biomed, Splat Professional, Blend-a-med, President и «Лесной бальзам».
По микробиологическим показателям никаких опасений у экспертов не возникло. Уровень фтора оказался в допустимых пределах, а в некоторых пастах его и вовсе нет.
Зубы отбеливают три пасты — «Лесной бальзам», «Новый жемчуг» и Blend-a-med.
У Splat Professional отбеливающего эффекта не обнаружено, хотя заявлено о его наличии. Паста внесена в список с замечаниями.
Две пасты имеют показатели токсичности, значительно превышающие норму. Это «Новый жемчуг» и Biomed. Обе компании поставлены в известность.
Производители Biomed исправили недостаток, а паста «Новый жемчуг» попала в чёрный список.
Лучшей пастой признан «Лесной бальзам», получивший 89 баллов.
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