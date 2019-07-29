Эксперт оценил модернизацию ВМФ России

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Полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук в беседе с Nation News оценил модернизацию российского флота.
Эксперт оценил модернизацию ВМФ России
  • © Alexey NIKOLSKY / SPUTNIK
  • AFP

«Российский флот стал в разы модернизированнее и способен выполнять боевые задачи в разных точках мира», — заявил он.

По его словам, в настоящее время идёт активное развитие в сторону большего присутствия авиации на кораблях.

Ещё одним новым направлением он назвал то, что флот будет приобретать формы модульного принципа комплектации под каждую конкретную задачу.

Ранее военный аналитик, капитан 1-го ранга запаса Василий Дандыкин в беседе с ФАН оценил концепцию нового российского неатомного авианосца.

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