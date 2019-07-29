В полиции прокомментировали ситуацию с закрытием лагеря под Кыштымом

В полиции Челябинска прокомментировали ситуацию с закрытием детского лагеря под Кыштымом, передаёт URA.RU со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Лагерь работал со множеством нарушений. Чтобы дети находились в одном месте, их собрали спортзале, пока не приедут родители. Они были обеспечены водой и всем необходимым», — заявили в полиции.

Со своей стороны, в пресс-службе региональной прокуратуры рассказали, что начали проверку по обращению администрации Кыштыма, но предписание о закрытии лагеря прокуратура не выносила.

Ранее progorod43.ru сообщало, что в Кирове пресекли работу несанкционированного лагеря.