В полиции прокомментировали ситуацию с закрытием лагеря под Кыштымом

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В полиции Челябинска прокомментировали ситуацию с закрытием детского лагеря под Кыштымом, передаёт URA.RU со ссылкой на пресс-службу ведомства.
В полиции прокомментировали ситуацию с закрытием лагеря под Кыштымом
  • РИА Новости

«Лагерь работал со множеством нарушений. Чтобы дети находились в одном месте, их собрали спортзале, пока не приедут родители. Они были обеспечены водой и всем необходимым», — заявили в полиции.

Со своей стороны, в пресс-службе региональной прокуратуры рассказали, что начали проверку по обращению администрации Кыштыма, но предписание о закрытии лагеря прокуратура не выносила.

Ранее progorod43.ru сообщало, что в Кирове пресекли работу несанкционированного лагеря.

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