На дороге в Волгоградской области произошла утечка соляной кислоты
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Отмечается, что инцидент произошёл в выходные на 177-м километре автодороги Волгоград — Сальск.
«Предварительно, произошла разгерметизация автоцистерны, в результате чего на обочину автодороги вытекло 20 кубических метров соляной кислоты», — заявили в МВД.
Отмечается, что наряды ГИБДД обеспечили отвод транспорта с опасного участка дороги. Специалисты МЧС провели дезактивацию кислоты.
По данным ведомства, угрозы населению и окружающей среде нет.
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