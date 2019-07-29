На дороге в Волгоградской области произошла утечка соляной кислоты

В Котельниковском районе Волгоградской области в результате разгерметизации автоцистерны около 20 кубометров соляной кислоты вытекло на дорогу, угрозы населению нет. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя ГУ МВД по региону.

© РИА Новости

Отмечается, что инцидент произошёл в выходные на 177-м километре автодороги Волгоград — Сальск. «Предварительно, произошла разгерметизация автоцистерны, в результате чего на обочину автодороги вытекло 20 кубических метров соляной кислоты», — заявили в МВД. Отмечается, что наряды ГИБДД обеспечили отвод транспорта с опасного участка дороги. Специалисты МЧС провели дезактивацию кислоты. По данным ведомства, угрозы населению и окружающей среде нет. Ранее progorod43.ru передавало, что в Кировской области завели уголовное дело из-за обнаружения не менее 25 тонн аммиачной селитры на территории водоохранной зоны на берегу реки Вятки.