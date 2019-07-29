На дороге в Волгоградской области произошла утечка соляной кислоты

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В Котельниковском районе Волгоградской области в результате разгерметизации автоцистерны около 20 кубометров соляной кислоты вытекло на дорогу, угрозы населению нет. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя ГУ МВД по региону.
На дороге в Волгоградской области произошла утечка соляной кислоты
  • © РИА Новости

Отмечается, что инцидент произошёл в выходные на 177-м километре автодороги Волгоград — Сальск.

«Предварительно, произошла разгерметизация автоцистерны, в результате чего на обочину автодороги вытекло 20 кубических метров соляной кислоты», — заявили в МВД.

Отмечается, что наряды ГИБДД обеспечили отвод транспорта с опасного участка дороги. Специалисты МЧС провели дезактивацию кислоты.

По данным ведомства, угрозы населению и окружающей среде нет.

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