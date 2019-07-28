На газопроводе в Коми произошёл пожар

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На газопроводе в Коми произошёл разрыв трубы и возгорание газа, никто не пострадал.
На газопроводе в Коми произошёл пожар
  • РИА Новости

«28 июля в 14:00 на 338-м километре магистрального газопровода Пунга — Вуктыл — Ухта-2 (ДЗО ПАО «Газпром» — ООО «Газпром трансгаз Ухта») в 40 км от компрессорной станции «Вуктыльская» произошёл разрыв трубы диаметром 1 400 мм с последующим возгоранием газа», — приводит РИА Новости сообщение Минэнерго.

Пострадавших нет, снижения поставок потребителям нет.

Ведутся аварийно-восстановительные работы на повреждённом участке.

В марте сообщалось, что на газопроводе в ХМАО произошло возгорание.

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