На газопроводе в Коми произошёл пожар

На газопроводе в Коми произошёл разрыв трубы и возгорание газа, никто не пострадал.

РИА Новости

«28 июля в 14:00 на 338-м километре магистрального газопровода Пунга — Вуктыл — Ухта-2 (ДЗО ПАО «Газпром» — ООО «Газпром трансгаз Ухта») в 40 км от компрессорной станции «Вуктыльская» произошёл разрыв трубы диаметром 1 400 мм с последующим возгоранием газа», — приводит РИА Новости сообщение Минэнерго. Пострадавших нет, снижения поставок потребителям нет. Ведутся аварийно-восстановительные работы на повреждённом участке. В марте сообщалось, что на газопроводе в ХМАО произошло возгорание.