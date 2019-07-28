Источник: в Москве проверяют сообщения о минировании бизнес-центров

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Сотрудники экстренных служб в Москве проверяют поступившие анонимные сообщения о минировании торгово-развлекательного центра и четырёх бизнес-центров.
Источник: в Москве проверяют сообщения о минировании бизнес-центров
  • РИА Новости

Источник ТАСС в правоохранительных органах заявил о проверках в ТЦ «Атриум» и двух бизнес-центрах.

«В Атриум, а также в бизнес-центры Manhattan на Нижней Красносельской улице и 7One на Дмитровском шоссе поступили анонимные сообщения по электронной почте об угрозах взрыва», — заявил источник.

По его словам, в одном из учреждений эвакуировали несколько сотен человек.

Как передаёт РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб Москвы, также проводятся проверки в бизнес-центрах 7One и «Нео Гео».

Ранее в Москве после сообщения о минировании эвакуировали здание ВШЭ.

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