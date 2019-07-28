В Москве откроют монумент погибшим в России в годы войн словенцам

Короткая ссылка
Глава Минкомсвязи России, сопредседатель российско-словенской межправкомиссии Константин Носков сообщил, что монумент словенцам, погибшим на территории России в годы двух мировых войн, откроют в Москве в Парке Победы.

«Принято решение открыть в Москве монумент словенцам, погибшим на территории России в годы двух мировых войн», — цитирует РИА Новости Носкова.

Он отметил, что «памятник будет установлен в Парке Победы на Поклонной горе — в месте, куда миллионы людей из России и со всего мира приходят, чтобы вспомнить трагедию двух мировых войн».

«Наша историческая память является залогом сохранения мира, и не только на пережившем многое европейском континенте, но и во всём мире», — добавил Носков.

Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что в ижевском парке «Патриот» появится монумент Славы ВДВ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить