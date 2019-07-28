В Москве откроют монумент погибшим в России в годы войн словенцам

Глава Минкомсвязи России, сопредседатель российско-словенской межправкомиссии Константин Носков сообщил, что монумент словенцам, погибшим на территории России в годы двух мировых войн, откроют в Москве в Парке Победы.

«Принято решение открыть в Москве монумент словенцам, погибшим на территории России в годы двух мировых войн», — цитирует РИА Новости Носкова.

Он отметил, что «памятник будет установлен в Парке Победы на Поклонной горе — в месте, куда миллионы людей из России и со всего мира приходят, чтобы вспомнить трагедию двух мировых войн».

«Наша историческая память является залогом сохранения мира, и не только на пережившем многое европейском континенте, но и во всём мире», — добавил Носков.

Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что в ижевском парке «Патриот» появится монумент Славы ВДВ.