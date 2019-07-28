Почти 90 человек отказались от эвакуации в зоне паводка в Приамурье

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Правительство Амурской области заявило, что 89 жителей села Норск Селемджинского района отказались от эвакуации, объявленной из-за паводка.

Отмечается, что они проживают на чердаках подтопленных домов и на крыше школы.

«В результате большой воды село Норск Селемджинского района, в котором проживает около 300 человек, оказалось затопленным. Большая часть жителей была эвакуирована, но некоторые жители отказались от эвакуации и сейчас живут на чердаках затопленных домов. Вместе с ними там же поросята, собаки, птица. Таких людей — 89 человек, 32 из них находятся на крыше школы, в здание которой также зашла вода», — говорится в сообщении.

По данным властей, в здании учебного заведения вместе с жителями находятся сотрудники МЧС. Людям доставляется питьевая вода, продукты питания. В школе готовят горячую пищу.

Ранее сообщалось, что в Амурской области проводится эвакуация жителей нескольких районов. По данным МЧС, от паводка пострадали почти 600 домов в 16 населённых пунктах.

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