В Подмосковье легкомоторный самолёт упал в карьер с водой

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Легкомоторный самолёт упал в карьер с водой в городском округе Серпухов Московской области. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.
В Подмосковье легкомоторный самолёт упал в карьер с водой
  • © Главное управление МЧС России по Московской области

«Возле деревни Дракино упал в карьер с водой и затонул легкомоторный самолёт», — цитирует РИА Новости представителя ведомства.

По словам собеседника агентства, на борту воздушного судна находились два человека.

В свою очередь, представитель экстренных служб региона сообщил, что в результате инцидента погибли два человека.

Ранее после падения легкомоторного самолёта в Чечне госпитализировали двух человек.

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