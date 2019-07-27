В Подмосковье легкомоторный самолёт упал в карьер с водой

Легкомоторный самолёт упал в карьер с водой в городском округе Серпухов Московской области. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

«Возле деревни Дракино упал в карьер с водой и затонул легкомоторный самолёт», — цитирует РИА Новости представителя ведомства.

По словам собеседника агентства, на борту воздушного судна находились два человека.

В свою очередь, представитель экстренных служб региона сообщил, что в результате инцидента погибли два человека.

Ранее после падения легкомоторного самолёта в Чечне госпитализировали двух человек.