В Подмосковье легкомоторный самолёт упал в карьер с водой
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«Возле деревни Дракино упал в карьер с водой и затонул легкомоторный самолёт», — цитирует РИА Новости представителя ведомства.
По словам собеседника агентства, на борту воздушного судна находились два человека.
В свою очередь, представитель экстренных служб региона сообщил, что в результате инцидента погибли два человека.
Ранее после падения легкомоторного самолёта в Чечне госпитализировали двух человек.