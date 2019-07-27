Названы распространённые ошибки в русском языке
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Отмечается, что одной из распространённых ошибок является неправильное ударение в слове «звонит».
В числе ошибок называется употребление просторечий «ихний» и «евонный», которые, по словам Блиновой, относятся к уральским диалектизмам.
Кроме того, Блинова рассказала, что не стоит употреблять слова «ложат» и «плотят».
Профессор также привела в пример ошибки в словах «более лучше», «экспрессо», в ударении в слове «торты», в окончании в слове «договора» и в употреблении понятий «одеть и надеть».
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