Названы распространённые ошибки в русском языке

Заведующая кафедрой сценической речи Екатеринбургского театрального института Азалия Блинова назвала список ошибок в русском языке, за которые «больше всего стыдно». Об этом сообщает «Российская газета».

Отмечается, что одной из распространённых ошибок является неправильное ударение в слове «звонит».

В числе ошибок называется употребление просторечий «ихний» и «евонный», которые, по словам Блиновой, относятся к уральским диалектизмам.

Кроме того, Блинова рассказала, что не стоит употреблять слова «ложат» и «плотят».

Профессор также привела в пример ошибки в словах «более лучше», «экспрессо», в ударении в слове «торты», в окончании в слове «договора» и в употреблении понятий «одеть и надеть».

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