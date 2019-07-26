В Ростовской области планируют дополнительно потратить 1,2 млрд рублей на ремонт дорог

В Ростовской области планируют потратить дополнительные средства на дороги, сообщает RostovGazeta.ru.

Об этом стало известно во время заседания регионального Заксобрания.

«Все дополнительные доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты — это 1,2 млрд рублей — пойдут на ремонт, строительство и реконструкцию автомобильных дорог, 840 млн рублей — это областная часть, 373 млн рублей — муниципальная», — заявил председатель парламента Александр Ищенко.

Ранее URA.RU сообщало, что в Тюменской области рассказали о планах по реконструкции дорог.