Минобороны опровергло сообщения о задержании военной техники в Румынии
- РИА Новости
«Минобороны России не направляло никаких судов для перевозки военной техники по Дунаю в Сербию. Все заявления о подобных поставках и якобы задержании румынской стороной российского транспорта с бронетранспортёрами — абсолютная ложь», — заявили в оборонном ведомстве.
Там подчеркнули, что экспорт военной продукции из России в Сербию осуществляется в строгом соответствии с международным законодательством и в рамках двустороннего военно-технического сотрудничества.
Как указали в Минобороны, все поставки осуществлены в соответствии с контрактом и в согласованные сроки.