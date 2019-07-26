Более 3,5 тысячи пострадавших в Иркутской области детей направят на отдых

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Более 3,5 тысячи детей, пострадавших от наводнения в Иркутской области, отдохнут в оздоровительных организациях. На проезд и размещение детей и семей с детьми из бюджета региона выделено 115,5 млн рублей.
Более 3,5 тысячи пострадавших в Иркутской области детей направят на отдых
  • РИА Новости

Об этом свидетельствуют данные Министерства просвещения и Министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области.

Всего в Иркутской области из-за стихийного бедствия пострадал 5 791 ребёнок школьного возраста, родители 3 681 ребёнка подали заявления о направлении детей на отдых и оздоровление.

В ведомствах отметили, что 1 995 детей уже отдыхают, а ещё 1 686 — отправятся на отдых с 25 июля.

Ранее президент России Владимир Путин поручил до 1 сентября оценить ущерб, нанесённый домам и социальной инфраструктуре в Иркутской области в результате наводнения.

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