Более 3,5 тысячи пострадавших в Иркутской области детей направят на отдых
- РИА Новости
Об этом свидетельствуют данные Министерства просвещения и Министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области.
Всего в Иркутской области из-за стихийного бедствия пострадал 5 791 ребёнок школьного возраста, родители 3 681 ребёнка подали заявления о направлении детей на отдых и оздоровление.
В ведомствах отметили, что 1 995 детей уже отдыхают, а ещё 1 686 — отправятся на отдых с 25 июля.
Ранее президент России Владимир Путин поручил до 1 сентября оценить ущерб, нанесённый домам и социальной инфраструктуре в Иркутской области в результате наводнения.