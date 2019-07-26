Во Всероссийском союзе страховщиков рассказали о добровольном страховании от ЧС

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Глава Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс в беседе с газетой «Известия» рассказал о добровольном страховании от чрезвычайных ситуаций.
Во Всероссийском союзе страховщиков рассказали о добровольном страховании от ЧС
  • РИА Новости

«Согласно предварительным расчётам, в регионах стоимость страхования жилья от ЧС будет составлять примерно 300 рублей в год. Страховые компании будут заключать договоры страхования, а для того чтобы система была устойчивой, все они будут отдаваться на перестрахование в Российскую национальную перестраховочную компанию», — заявил он.

По его словам, определено 10 пилотных регионов. Это Московская область, Санкт-Петербург, Ленинградская, Тверская, Свердловская, Тюменская, Новосибирская, Белгородская и Омская области, Пермский край.

Как пояснил Юргенс, выбирались субъекты, в которых страхование уже существенно развито, где есть наиболее подготовленные специалисты.

«Работа по запуску программ будет проводиться не только в выбранных для пилота регионах. Заинтересованность уже высказывают многие другие региональные власти — страховщики будут работать со всеми», — сообщил он.

Ранее в Минфине рассказали об объёме ответственности по закону о страховании жилья от ЧС.

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