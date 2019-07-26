На канале имени Москвы столкнулись два теплохода

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Полиция устанавливает обстоятельства столкновения двух теплоходов на канале имени Москвы.
На канале имени Москвы столкнулись два теплохода
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«Сотрудники линейного отдела МВД России на водном транспорте работают на месте происшествия и устанавливают обстоятельства столкновения двух теплоходов в районе канала имени Москвы», — приводит Интерфакс сообщение управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.

В ведомстве не уточнили подробностей инцидента.

Ранее телеканал «360» сообщал, что пассажирский теплоход «Алексей Толстой» столкнулся с прогулочной яхтой «Потудань» в Ярославской области.

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