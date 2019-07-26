На канале имени Москвы столкнулись два теплохода
- ©wikipedia.org
«Сотрудники линейного отдела МВД России на водном транспорте работают на месте происшествия и устанавливают обстоятельства столкновения двух теплоходов в районе канала имени Москвы», — приводит Интерфакс сообщение управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.
В ведомстве не уточнили подробностей инцидента.
Ранее телеканал «360» сообщал, что пассажирский теплоход «Алексей Толстой» столкнулся с прогулочной яхтой «Потудань» в Ярославской области.