Воробьёв назвал сроки закрытия полигона «Воловичи»

Короткая ссылка
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал, когда будет закрыт полигон «Воловичи».
Воробьёв назвал сроки закрытия полигона «Воловичи»
  • РИА Новости

«В конце этого года у нас в Коломне ещё одно важное событие, о котором нас не просили — которого требовали. Это закрытие полигона «Воловичи». Наша задача — в ноябре-декабре закрыть полигон», — цитирует его телеканал «360».

Как указал глава Коломенского городского округа Денис Лебедев, когда возникло социальное напряжение, была сформирована инициативная группа по данному вопросу, в настоящий момент власти продолжают взаимодействовать с людьми.

Как уточняет телеканал, полигон закроют после того, как будет построен комплекс по переработке отходов. Он будет расположен рядом с населённым пунктом Мячково.

В январе губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщил, что власти региона планируют построить девять комплексов по переработке отходов в 2019 году.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить