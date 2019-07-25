Воробьёв назвал сроки закрытия полигона «Воловичи»

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал, когда будет закрыт полигон «Воловичи».

«В конце этого года у нас в Коломне ещё одно важное событие, о котором нас не просили — которого требовали. Это закрытие полигона «Воловичи». Наша задача — в ноябре-декабре закрыть полигон», — цитирует его телеканал «360».

Как указал глава Коломенского городского округа Денис Лебедев, когда возникло социальное напряжение, была сформирована инициативная группа по данному вопросу, в настоящий момент власти продолжают взаимодействовать с людьми.

Как уточняет телеканал, полигон закроют после того, как будет построен комплекс по переработке отходов. Он будет расположен рядом с населённым пунктом Мячково.

В январе губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщил, что власти региона планируют построить девять комплексов по переработке отходов в 2019 году.