Генеральный директор РЭА Анатолий Тихонов назначен замглавы Минэнерго

Генеральный директор Российского энергетического агентства (РЭА) Министерства энергетики Анатолий Тихонов стал заместителем главы ведомства.

«Распоряжением председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева заместителем министра энергетики Российской Федерации назначен Анатолий Тихонов», — говорится в сообщении Минэнерго.

Как отметили в ведомстве, Тихонов возглавил агентство в 2013 году. В должности замминистра он будет «курировать корпоративный и финансовый блок, вопросы импортозамещения в отраслях ТЭК, цифровизацию энергетики, а также реализацию ГИС ТЭК».

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