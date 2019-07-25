Генеральный директор РЭА Анатолий Тихонов назначен замглавы Минэнерго

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Генеральный директор Российского энергетического агентства (РЭА) Министерства энергетики Анатолий Тихонов стал заместителем главы ведомства.
Генеральный директор РЭА Анатолий Тихонов назначен замглавы Минэнерго
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«Распоряжением председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева заместителем министра энергетики Российской Федерации назначен Анатолий Тихонов», — говорится в сообщении Минэнерго.

Как отметили в ведомстве, Тихонов возглавил агентство в 2013 году. В должности замминистра он будет «курировать корпоративный и финансовый блок, вопросы импортозамещения в отраслях ТЭК, цифровизацию энергетики, а также реализацию ГИС ТЭК».

Ранее президент России Владимир Путин назначил Юнус-Бека Евкурова замминистра обороны.

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