Стала известна дата суда по делу о пожаре на шахте в Соликамске

Стала известна дата рассмотрения уголовного дела о пожаре на шахте в Соликамске, сообщает URA.RU со ссылкой на Соликамский городской суд. Заседание пройдёт 5 августа.

Помимо этого, продлён на три месяца срок ареста фигурантам. Пятеро обвиняемых останутся под стражей до 12 октября.

22 декабря 2018 года в строящемся стволе шахты произошло задымление, под землёй находились 17 человек, из них восемь вышли на поверхность, ещё девять горняков оказались заблокированы. Все они погибли. Двое подозреваемых по делу о пожаре были арестованы.

Коллега погибших шахтёров Венер Загидуллин в беседе с ФАН прокомментировал трагедию в Соликамске.