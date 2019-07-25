Стала известна дата суда по делу о пожаре на шахте в Соликамске
- РИА Новости
Помимо этого, продлён на три месяца срок ареста фигурантам. Пятеро обвиняемых останутся под стражей до 12 октября.
22 декабря 2018 года в строящемся стволе шахты произошло задымление, под землёй находились 17 человек, из них восемь вышли на поверхность, ещё девять горняков оказались заблокированы. Все они погибли. Двое подозреваемых по делу о пожаре были арестованы.
Коллега погибших шахтёров Венер Загидуллин в беседе с ФАН прокомментировал трагедию в Соликамске.