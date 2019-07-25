Губернатор ХМАО призвала искать новые способы борьбы с незаконной деятельностью аптек

Короткая ссылка
Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова призвала искать новые способы борьбы с незаконной деятельностью аптек, сообщает URA.RU со ссылкой на региональный департамент общественных и внешних связей.
Губернатор ХМАО призвала искать новые способы борьбы с незаконной деятельностью аптек
  • РИА Новости

Эту тему затронули на заседании коллегии окружной прокуратуры, где присутствовал заместитель генерального прокурора России Юрий Гулягин.

«Эффект от нашей работы есть, но сказать, что мы пресекли незаконную деятельность аптек в этом отношении, на сегодняшний день преждевременно. Я полагаю, что нужно двигаться дальше, искать новые дополнительные механизмы, чтобы реагировать на такого рода сигналы общества», — сказала Комарова.

По её словам, в округе удаётся наказывать аптеки, где торгуют психоактивными препаратами без рецепта, во многом благодаря позиции общественности.

В январе телеканал «360» сообщал, что Мособлдума приняла в первом чтении законопроект об электронных рецептах на лекарства.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить