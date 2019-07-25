Губернатор ХМАО призвала искать новые способы борьбы с незаконной деятельностью аптек

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова призвала искать новые способы борьбы с незаконной деятельностью аптек, сообщает URA.RU со ссылкой на региональный департамент общественных и внешних связей.

Эту тему затронули на заседании коллегии окружной прокуратуры, где присутствовал заместитель генерального прокурора России Юрий Гулягин.

«Эффект от нашей работы есть, но сказать, что мы пресекли незаконную деятельность аптек в этом отношении, на сегодняшний день преждевременно. Я полагаю, что нужно двигаться дальше, искать новые дополнительные механизмы, чтобы реагировать на такого рода сигналы общества», — сказала Комарова.

По её словам, в округе удаётся наказывать аптеки, где торгуют психоактивными препаратами без рецепта, во многом благодаря позиции общественности.

В январе телеканал «360» сообщал, что Мособлдума приняла в первом чтении законопроект об электронных рецептах на лекарства.