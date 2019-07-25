Генпрокуратура прокомментировала ситуацию с обманутыми дольщиками в Севастополе

Официальный представитель генпрокуратуры России Александр Куренной в рамках проекта «Эфир», созданного совместно с RT для помощи гражданам в решении сложных жилищных проблем, рассказал о текущей ситуации с обманутыми дольщиками в Севастополе.

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Ранее RT писал о шести семьях, выселенных из дома №14 на ул. Молодых Строителей. Они лишились своих квартир из-за недобросовестных действий кризисного управляющего предприятия «Севастопольский маяк», у которого было куплено жильё. Данный спор длится уже более десяти лет.

По словам Куренного, в производстве полиции Севастополя находилось уголовное дело, возбуждённое 20 апреля 2017 года по ч. 4 ст. 159 УК России («Мошенничество»). Потерпевшими были признаны 12 человек, проживающих в доме №14 на ул. Молодых Строителей.

Дело пришлось прекратить в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности. Однако, по словам Куренного, орган следствия через суд добился отмены постановления о прекращении уголовного дела, и расследование было возобновлено.

Кроме того, в производстве СО ОМВД России по Гагаринскому району Севастополя находилось уголовное дело, возбуждённое 18 мая 2018 по п. «б» ч. 2 ст. 165 УК России («Причинение имущественного ущерба путём обмана или злоупотребления доверием»). Потерпевшими признаны шесть жильцов дома на ул. Молодых Строителей.

Уголовное дело было прекращено 6 июня 2019 года за отсутствием состава преступления. По нему решение о прекращении уголовного дела не отменялось.

«Споры о праве собственности на квартиры в указанном доме также являлись предметом судебных разбирательств»,— добавил Куренной.

По словам Куренного, на протяжении 2011—2013 годов судами города Севастополя рассмотрены споры между ОАО «Севастопольский маяк» и гражданами о праве собственности на ряд квартир в указанном доме. Требования граждан о признании права собственности на спорные квартиры остались без удовлетворения.

«Данные споры рассмотрены без участия прокурора. Процессуальные основания для оспаривания прокурором судебных постановлений по данным делам отсутствуют», — сказал Куренной.