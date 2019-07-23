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«Невозможность получения доказательств»: в Севастополе дольщики пытаются вернуть себе жильё после смены госюрисдикции

23 июля 2019, Святослав Петров

В Севастополе участников долевого строительства выселяют из квартир, в которых они живут уже почти 20 лет. Как рассказали RT дольщики, ещё в конце 1990-х они вложили деньги в строящийся дом, провели в нём за свой счёт коммуникации и отделочные работы. Но когда заказчик строительства к началу 2000-х обанкротился, кризисный управляющий при вводе здания в эксплуатацию оформил весь дом на предприятие, чтобы реализовать с аукциона в счёт погашения долгов. Жильцы обращались в украинские суды, для их защиты в дело вступила прокуратура, но окончательного решения принято не было. Повторно, уже в российской юрисдикции, дольщикам свою правоту доказать не удалось из-за истечения срока давности, и они в итоге оказались на улице.

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Выселение

Вот уже более десяти лет жильцы второй секции дома на улице Молодых Строителей, 14 в Севастополе сражаются за своё жильё. В конце 1990-х годов они купили здесь квартиры по договорам долевого строительства у завода «Севастопольский маяк». Предприятие к окончанию строительства здания обанкротилось. После этого кризисный управляющий завода с помощью сфабрикованных документов продал квартиры дольщиков, а самих их выставил с помощью судебных приставов на улицу.

В 2013 году на защиту интересов жильцов встали украинская прокуратура, суды и даже президент Украины Виктор Янукович. Однако после воссоединения Севастополя и Крыма с Россией все решения в пользу дольщиков оказались ничтожными. Повторно доказать свою правоту жильцам не удалось, и их выселили.

Сам по себе «скандальный дом» — обычная, ничем не примечательная панельная пятиэтажка в спальном районе Севастополя. Вокруг него — такие же однотипные здания, школы, сады и магазины. До центра отсюда на автобусе ехать 20 минут, до моря можно добраться за 10.

«Мы когда квартиры тут покупали, так район этот, Гагаринский, один из самых криминальных был, — вспоминает Оксана Дубова, одна из обманутых дольщиц. — Дом очень простой, зато квартиры просторные и светлые. Брали очень дёшево, с тех пор цены на жильё сильно выросли».

Оксана с двумя детьми и мужем вынуждена сейчас жить на съёмной квартире. По словам женщины, её вместе с жильцами других квартир в доме на Молодых Строителей выселил управляющий завода «Севастопольский маяк» Владимир Дербин.

«Купили ещё в конце 1990-х квартиры как «долёвку», нас таких всего 13 квартир — рассказывает Оксана. — Застройщики у дома менялись, а заказчик, «Севастопольский маяк», к началу 2000-х разорился. Фасад у здания и коммуникации мы своими силами доделывали. Когда строительство закончилось, мы въехали в квартиры и стали ждать, когда нам по договорам передадут право собственности на жильё».

Управляющий «Маяка» выставил квартиры в доме на аукцион. Сами жильцы узнали об этом совершенно случайно из объявления в газете. Впрочем, если о торгах дольщики узнали в 2011 году, то продали их квартиры только в 2013 году. Тогда же к ним и пришли приставы с ордером на выселение и охранниками ЧОПа, нанятыми новыми владельцами их жилья.

Особого сопротивления жильцы дома оказать не могли, поскольку в основном среди них были старики, женщины и дети.

«Выселяли жёстко, — рассказывает RT Дубова. — Пришли вечером, сказали собирать вещи. Я им ответила, что ордер на моё имя, муж с дочерью ни при чём, они в квартире могут остаться. Мне сказали: «А что если твоя дочь останется на ночь с восемью здоровыми мужиками, а мужа твоего отдельно закроем?» Мы, разумеется, после таких угроз сразу съехали».

Другая дольщица, Галина Чернышева, 78-летняя ветеран труда, из-за действий ЧОПа попала на три месяца в больницу, где находилась в тяжёлом состоянии.

«Мама — больной человек, её насильно из квартиры вытаскивать стали, — рассказывает RT Игорь Сердюков, сын Галины. — Я не мог до неё дозвониться, вообще обо всём не сразу узнал. Ей плохо стало, ЧОП к ней скорую не пускал. Её почему-то в психиатрическую лечебницу отвезли, это уже пять утра было, так её там три месяца откачивали. Не переводили оттуда, так как боялись, что транспортировки не переживёт».

Галину после больницы временно взяла к себе на постой соседка Светлана Крижановская. Светлана на тот момент не знала, что через какое-то время участь Галины ждёт и её.

Громкая история

В 2013 году ситуация с выселением жильцов на Молодых Строителей стала известна на всю Украину. В дело вмешались украинская полиция, прокуратура и даже президент страны Виктор Янукович. Изучив обращение дольщиков на своё имя, Янукович принял необходимые решения, и жильцы были заселены назад. Правоохранители же завели уголовные дела по статьям «мошенничество», «подделка документов» и «порча имущества».

Украинские суды первой и второй инстанции встали на сторону дольщиков. Когда процессы по поводу вопроса собственности квартир в доме на Молодых Строителей, 14 находились в стадии кассации, Севастополь вернулся в юрисдикцию России. Поскольку российские органы власти не являются правопреемниками украинских, то решения судов были отменены.

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20 августа 2014 года Севастопольская администрация своим распоряжением отменила акт сдачи дома в эксплуатацию в 2009 году «Севастопольским маяком». Однако уже 15 августа 2015 года это распоряжение было отменено решением апелляционного суда с мотивировкой, что оно было подписано в переходный период, до 1 января 2015 года, и поэтому не имеет силы.

Разбирательства между дольщиками и управляющим возобновились (им так и остался Владимир Дербин). Были заведены уголовные дела по статьям 159 УК РФ (мошенничество), 327.3 УК РФ (подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков) и 165.2 УК РФ (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием). Однако дела были закрыты за истечением срока давности привлечения к ответственности или невозможностью доказательства вины.

А вот в отношении самих дольщиков на этот раз суд вынес постановление о выселении. При этом полиция установила множество нарушений и подлогов, допущенных при проведении аукциона, однако право собственности новых покупателей, получивших квартиры на этом аукционе, суд незаконным не признал.

Жильцы тогда пошли другим путём и попытались решить вопрос через оспаривание ввода дома в эксплуатацию, однако в арбитражном суде им было отказано. Суд счёл, что это им нужно только для спора по вопросам собственности, а технических вопросов не касается.

«Нам в арбитраже сказали, что даже если мы выиграем отмену ввода дома в эксплуатацию, то здание станет нежилым и нам это в любом случае мало поможет, разве что запутает ситуацию», — рассказала RT Оксана Дубова.

Дополнительных сложностей дольщикам добавлял тот факт, что в момент заключения инвестиционных договоров существовало два генподрядчика по строительству — МКП «Ксеита» и ООО «Прогмато». Как отмечают жильцы дома, если первый был реальным, разве что без спроса собирал деньги с физических лиц — дольщиков (по договору с «Севастопольским маяком» он таких прав не имел), то вот второй — чисто мошенническая организация. Правда, даже по договорам с «Прогмато» дольщики получали гарантийные письма за подписью одного из руководителей «Маяка».

Но это дало Дербину повод во время споров в судах настаивать на том, что подписи в гарантийных письмах дольщиков проставлены лицами, не имевшими на это полномочий. Помимо этого, позиция жильцов была ослаблена тем фактом, что инвестиционные договоры они заключали на основании устаревших законов, принятых ещё в СССР в 1960-х.

По старым нормам ни гарантийные письма, ни инвестиционные договоры нигде на Украине регистрировались. Поэтому сейчас невозможно обратиться к реестрам или спискам, которые смогли бы подтвердить их действительность.

На кого нам теперь надеяться?

В 2018 году история с выселением повторилась. Выселили и Оксану Дубову с дочерью и мужем, и повторно Галину Чернышеву, и Светлану Крижановскую. Один из жильцов, Иван Белый, служил подводником по контракту на дизельной подлодке «Краснодар». Его выставили из квартиры, как раз когда он вернулся из длительного похода к берегам Сирии. Всего, как рассказывают дольщики, выселение коснулось шести из тринадцати квартир. Остальные пока находятся в спорном состоянии, и, скорее всего, рано или поздно жильцов выселят и оттуда, добавляют потерпевшие.

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Галине Чернышевой, к примеру, пришлось уехать в село Константиновка в ДНР. Бои сейчас там не идут, но в жилище женщины отсутствуют современные удобства. Светлана Крижановская уехала к родственникам. Оксана Дутова с семьёй живёт на съёмной квартире. Особых надежд вернуть свои квартиры дольщики уже не питают.

За десятилетие борьбы за свои квартиры жильцы дома на Молодых Строителей испробовали все методы — суды, пикеты, угрозы самосожжения, акции протеста, обращения к СМИ и депутатам. Но пока всё тщетно.

«Двадцать лет прожить в квартире, чтобы потом тебе сказали, что она не твоя, — жалуется RT Дмитрий Вощинин, зять Светланы Крижановской. — На кого нам теперь надеяться?»

«Новые обстоятельства»

В Генеральной прокуратуре РФ по поводу ситуации вокруг квартир севастопольского дома RT рассказали, что прокурор в деле не участвовал и все разбирательства проходили по линии МВД. В 2017 и 2018 годах следственными органами МВД возбуждались уголовные дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) и ч. 2 ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба), которые были закрыты за истечением срока давности и отсутствием состава преступления.

Там также сообщили, что на данный момент следователь направил в суд ходатайство об отмене постановлений о прекращении уголовных дел. В 2011—2013 годах жильцы судились с «Севастопольским маяком» по поводу права собственности на квартиры, однако процессы проиграли.

В администрации губернатора Севастополя RT сообщили, что в период после возвращения города в состав России исполнительными органами государственной власти были приняты все возможные меры для восстановления прав жильцов.

В частности, городской администрацией были отменены решения о вводе дома в эксплуатацию. Однако позже решения властей были отменены судом, который постановил, что у правительства не было прав на такие действия.

После этого администрация пробовала решить вопрос через суд, однако ей было отказано во всех инстанциях.

«Позже судом было вынесено постановление о выселении жителей 10 квартир в доме на Молодых Строителей, 14 (сами жители говорили только о шести. — RT). Судебные акты вступили в законную силу и могут быть пересмотрены только по новым или вновь открывшимся обстоятельствам», — рассказали RT в администрации Севастополя.

Этим «вновь открывшимся обстоятельством» могло бы стать решение суда по уголовному делу о фальсификации протоколов аукционов, на которых были проданы квартиры дольщиков, считают городские власти.

Однако, по их словам, приговор по данному уголовному делу до настоящего времени не вынесен. О необходимости завершения расследования этого дела губернатор Севастополя неоднократно информировал правоохранительные органы, отмечают в севастопольском правительстве.

Предоставить социальное жильё в администрации дольщикам тоже пока не могут. По крайней мере до тех пор, пока не закончатся судебные разбирательства по поводу прав собственности на квартиры.

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