В Москве открыли две новые площадки для регистрации брака

В столице открыли две новые площадки для регистрации брака, сообщает «Вечерняя Москва».

Это усадьба «Остафьево» и парк «Серебряный бор». Заявление необходимо подавать в Южнобутовское или Хорошёвское отделения ЗАГС соответственно.

«Обилие свежего воздуха, красивый пейзаж с видом на лес и реку сделают свадьбу запоминающейся, оригинальной и романтичной», — говорится в пресс-релизе управления ЗАГС Москвы.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что на новых площадках для регистрации брака, заработавших 4 мая, поженились более тысячи пар.