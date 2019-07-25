В Москве открыли две новые площадки для регистрации брака

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В столице открыли две новые площадки для регистрации брака, сообщает «Вечерняя Москва».
В Москве открыли две новые площадки для регистрации брака
  • ©pixabay.com

Это усадьба «Остафьево» и парк «Серебряный бор». Заявление необходимо подавать в Южнобутовское или Хорошёвское отделения ЗАГС соответственно.

«Обилие свежего воздуха, красивый пейзаж с видом на лес и реку сделают свадьбу запоминающейся, оригинальной и романтичной», — говорится в пресс-релизе управления ЗАГС Москвы.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что на новых площадках для регистрации брака, заработавших 4 мая, поженились более тысячи пар.

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