Шестилетний мальчик стал охранником Кадырова

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Глава Чечни Рамзан Кадыров принял к себе на службу охранником шестилетнего Магомеда-Эми Газиева. Ранее родители мальчика опубликовали видеозапись с рассказом ребёнка о его мечте охранять чеченского лидера.
Шестилетний мальчик стал охранником Кадырова
  • ©kadyrov._95 / instagram.com

«С сегодняшнего дня мне не нужно ни о чём беспокоиться. У меня появился охранник-профессионал, равных которому нет в мире», — написал Кадыров в Instagram.

По его словам, мальчик полон смелости, решимости и отваги, готов встать за главу республики горой и отразить любую атаку.

Он также рассказал, что из фонда Ахмата Кадырова Магомеду-Эми выделили амуницию и полное обмундирование, а игрушечное оружие купили в детском магазине.

Кроме того, Газиеву назначили куратора.

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