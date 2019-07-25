В Генпрокуратуре рассказали подробности по «третьему делу ЮКОСа»

В Генпрокуратуре России рассказали подробности по «третьему делу ЮКОСа».

«Третьим делом ЮКОСа» называют уголовное дело в отношении бывших владельцев, руководителей и работников ОАО «НК «ЮКОС» по факту хищения нефти и легализации похищенного имущества и полученных от его реализации денежных средств», — заявил официальный представитель ведомства Александр Куренной, выступая на официальном интернет-канале «Эфир».

В начале июня генеральный прокурор Юрий Чайка заявил, что в России действительно расследуется «третье дело ЮКОСа». Об этом он сказал в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

В октябре 2017 года Министерство юстиции России подтвердило информацию об отказе бывших акционеров ЮКОСа от претензий на активы России во Франции.

13 февраля сообщалось, что французский суд разморозил счета трёх российских космических компаний, в том числе Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры и НПО имени С. А. Лавочника, которые ранее были заморожены по делу ЮКОСа.

Ранее сообщалось, что «Роскосмос» не будет поставлять ракеты «Союз» французской компании Arianespace до тех пор, пока не будут выплачены деньги, которые были заморожены в рамках дела ЮКОСа.