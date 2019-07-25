В МЧС дали рекомендации для безопасного похода в лес

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В МЧС дали рекомендации, которые необходимо соблюдать для безопасного похода в лес, сообщает «ПолитЭксперт».
В МЧС дали рекомендации для безопасного похода в лес
  • ©pixabay.com

В первую очередь нужно ознакомиться с прогнозом погоды. В дождь, снег или туман идти в лес не следует.

Одеваться желательно тепло — независимо от времени года. Одежда должна быть свободной, защищать тело от укусов насекомых и случайных порезов. Рекомендуется выбирать яркие цвета, чтобы быть более заметным среди тёмных стволов деревьев.

О предстоящем маршруте необходимо оповестить друзей или родственников.

Кроме того, с собой следует взять аптечку, еду, воду, спички и заряженный телефон.

Также рекомендуется обращать внимание на ориентиры при входе в лес и во время прогулки.

Ранее в МЧС дали рекомендации по сбору грибов.

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