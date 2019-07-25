В Москве рассказали о салютах в честь 75-летия освобождения городов Европы
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Об этом сообщает сайт «Москва 24».
Всего запланировано 17 запусков. Они проходят на Поклонной горе.
10 апреля уже был салют в честь освобождения Одессы, 10 мая — в честь освобождения Севастополя.
«Уже прогремели праздничные салюты в честь Минска (3 июля), Вильнюса (13 июля) и Бреста (28 июля)», — говорится в сообщении на портале мэра и правительства.
Запланированы запуски к годовщине освобождения Каунаса (1 августа), Кишинёва (24 августа) и Бухареста (31 августа).
Осенью будут салюты, посвящённые освобождению Таллина (22 сентября), Риги (13 октября) и Белграда (20 октября).
Первый в 2020 году запуск состоится 17 января в честь Варшавы. 13 февраля отметят годовщину освобождения Будапешта, а 4 и 13 апреля — Братиславы и Вены.
2 мая состоится салют в честь взятия Берлина. Последним освобождённым европейским городом была Прага. Для неё праздничный фейерверк пройдёт в День Победы — 9 мая.
В Москве в честь 74-й годовщины победы в Великой Отечественной войне было выпущено 30 залпов праздничного фейерверка.