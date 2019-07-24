В крепости Керчь обезвредили 759 взрывоопасных предметов с начала лета

Пиротехники отряда центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер» обезвредили 759 взрывоопасных предметов на территории крепости Керчь с начала лета. Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Республике Крым.

РИА Новости

«Обследована территория на площади 225,8 тыс. кв. м (22,5 га), группа механической очистки обследовала 46 тыс. кв. м (4,6 га), группа водолазов-пиротехников обследовала 38,5 тыс. кв. м (3,8 га) прибрежной территории», — рассказали спасатели. В настоящее время в крепости работает вторая группа специалистов. Это 25 сотрудников и четыре единицы техники. Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининграде обезвредили боеприпас времён Великой Отечественной войны.