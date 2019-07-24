Прокуратура отчиталась о проверке частного детсада в Удмуртии
- РИА Новости
Проверку организовали после того, как в мае 2019 года в социальных сетях и СМИ появились сообщения, что одна из воспитанниц неоднократно получала в учреждении ссадины, шишки и царапины.
В отношении владелицы сада возбуждено производство за нарушение требований пожарной безопасности, несоблюдение санитарно-эпидемиологических норм, работу без лицензии.
Часть административных дел уже рассмотрели. Предпринимателю назначили штраф в размере 21 тыс. рублей.
Ранее сайт «Москва 24» передавал, что в столице организовали проверку сообщений о травмировании ребёнка в детском саду.