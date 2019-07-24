Прокуратура отчиталась о проверке частного детсада в Удмуртии

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В частном детском саду в Ижевске обнаружены нарушения, передаёт интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Удмуртии.
Прокуратура отчиталась о проверке частного детсада в Удмуртии
  • РИА Новости

Проверку организовали после того, как в мае 2019 года в социальных сетях и СМИ появились сообщения, что одна из воспитанниц неоднократно получала в учреждении ссадины, шишки и царапины.

В отношении владелицы сада возбуждено производство за нарушение требований пожарной безопасности, несоблюдение санитарно-эпидемиологических норм, работу без лицензии.

Часть административных дел уже рассмотрели. Предпринимателю назначили штраф в размере 21 тыс. рублей.

Ранее сайт «Москва 24» передавал, что в столице организовали проверку сообщений о травмировании ребёнка в детском саду.

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