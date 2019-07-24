В ГИБДД назвали число пойманных за полгода пьяных водителей автобусов
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.
«С начала этого года выявлены 807 водителей автобусов, находящихся в нетрезвом состоянии или отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования», — сказали в пресс-службе.
В ведомстве также добавили, что за этот же период автобусы 15 тыс. раз проехали на красный свет и 2,8 тыс. раз выехали на полосу встречного движения.
В марте автоэксперт Вячеслав Субботин в беседе с Nation News оценил предложение ГИБДД оборудовать пассажирские автобусы подушками безопасности, а также усилить каркас и крепление сидений, чтобы избежать тяжких последствий ДТП.