В ГИБДД назвали число пойманных за полгода пьяных водителей автобусов

В ГИБДД рассказали, сколько пьяных водителей автобусов были пойманы за полгода по всей России.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

«С начала этого года выявлены 807 водителей автобусов, находящихся в нетрезвом состоянии или отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования», — сказали в пресс-службе.

В ведомстве также добавили, что за этот же период автобусы 15 тыс. раз проехали на красный свет и 2,8 тыс. раз выехали на полосу встречного движения.

В марте автоэксперт Вячеслав Субботин в беседе с Nation News оценил предложение ГИБДД оборудовать пассажирские автобусы подушками безопасности, а также усилить каркас и крепление сидений, чтобы избежать тяжких последствий ДТП.