На место падения вездехода в ущелье на Камчатке направили вертолёт
«На помощь геологам направлен вертолёт Ми-8 с медиками и спасателями на борту, он эвакуирует пострадавших в Петропавловск-Камчатский», — приводит слова представителя ведомства РИА Новости.
По предварительным данным, двое пострадавших находятся в тяжёлом состоянии, ещё один получил травмы средней степени тяжести.
Ранее сообщалось, что в Камчатском крае вездеход с геологами упал в ущелье, погибли два человека.
Кроме того, в результате инцидента три человека получили переломы различной степени тяжести.