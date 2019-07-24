На место падения вездехода в ущелье на Камчатке направили вертолёт

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Пострадавших в результате падения вездехода в ущелье на Камчатке эвакуируют вертолётом в Петропавловск-Камчатский для госпитализации. Об этом сообщили в Министерстве специальных программ и по делам казачества региона.

«На помощь геологам направлен вертолёт Ми-8 с медиками и спасателями на борту, он эвакуирует пострадавших в Петропавловск-Камчатский», — приводит слова представителя ведомства РИА Новости.

По предварительным данным, двое пострадавших находятся в тяжёлом состоянии, ещё один получил травмы средней степени тяжести.

Ранее сообщалось, что в Камчатском крае вездеход с геологами упал в ущелье, погибли два человека.

Кроме того, в результате инцидента три человека получили переломы различной степени тяжести.

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