На место падения вездехода в ущелье на Камчатке направили вертолёт

Пострадавших в результате падения вездехода в ущелье на Камчатке эвакуируют вертолётом в Петропавловск-Камчатский для госпитализации. Об этом сообщили в Министерстве специальных программ и по делам казачества региона.

«На помощь геологам направлен вертолёт Ми-8 с медиками и спасателями на борту, он эвакуирует пострадавших в Петропавловск-Камчатский», — приводит слова представителя ведомства РИА Новости. По предварительным данным, двое пострадавших находятся в тяжёлом состоянии, ещё один получил травмы средней степени тяжести. Ранее сообщалось, что в Камчатском крае вездеход с геологами упал в ущелье, погибли два человека. Кроме того, в результате инцидента три человека получили переломы различной степени тяжести.