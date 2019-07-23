Более 10 пушек произведут залпы в начале и конце парада в честь Дня ВМФ в Петербурге

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Более десяти пушек произведут залпы в начале и в конце парада в честь Дня Военно-морского флота в Санкт-Петербурге, сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
Более 10 пушек произведут залпы в начале и конце парада в честь Дня ВМФ в Петербурге
  • © Александр Гальперин
  • РИА Новости

Из 12 орудий Д-44 выстрелят военнослужащие Михайловской военной артиллерийской академии.

Выстрел даст старт параду. Семь раз выстрелят во время исполнения гимна России оркестром ВМФ. Ещё семь раз — после пролёта парадной группы авиации в финале парада.

Ранее Newinform сообщало, что проезд по центральному участку Западного скоростного диаметра в дни подготовки и проведения парада будет бесплатным.

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