Более 10 пушек произведут залпы в начале и конце парада в честь Дня ВМФ в Петербурге

Более десяти пушек произведут залпы в начале и в конце парада в честь Дня Военно-морского флота в Санкт-Петербурге, сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Из 12 орудий Д-44 выстрелят военнослужащие Михайловской военной артиллерийской академии.

Выстрел даст старт параду. Семь раз выстрелят во время исполнения гимна России оркестром ВМФ. Ещё семь раз — после пролёта парадной группы авиации в финале парада.

Ранее Newinform сообщало, что проезд по центральному участку Западного скоростного диаметра в дни подготовки и проведения парада будет бесплатным.