Более 10 пушек произведут залпы в начале и конце парада в честь Дня ВМФ в Петербурге
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- РИА Новости
Из 12 орудий Д-44 выстрелят военнослужащие Михайловской военной артиллерийской академии.
Выстрел даст старт параду. Семь раз выстрелят во время исполнения гимна России оркестром ВМФ. Ещё семь раз — после пролёта парадной группы авиации в финале парада.
Ранее Newinform сообщало, что проезд по центральному участку Западного скоростного диаметра в дни подготовки и проведения парада будет бесплатным.